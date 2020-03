A viagem inaugural de uma veículo 100% eléctrico da Horários do Funchal realizou-se ontem e contou com a presença do secretário regional da Economia, Rui Barreto. A empresa adquiriu cinco viaturas destas, ao abrigo do programa Civitas, financiado a 100%.

“Têm uma autonomia de cerca de 250 quilómetros e estão preparadas para fazer cerca de 70% das carreiras Horários do Funchal. No...