Autocarro da candidatura de Cafôfo vandalizado

O autocarro da candidatura de Paulo Cafôfo foi alvo de vandalismo, na madrugada de ontem, no Porto Santo. O veículo foi encontrado com vários vidros partidos, tal como ilustram as fotografias.

O director de campanha de Paulo Cafofo, Miguel Iglesias, lamentou esta situação e disse ter reportado o caso às entidades competentes que tomaram conta da ocorrência.

No entanto, deixou claro...