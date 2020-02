Com capacidade para 30 utentes, abre oficialmente amanhã o Centro de Dia do Estreito de Câmara de Lobos. Uma aposta da Câmara Municipal que vem reforçar as respostas sociais camarárias para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, tendo como principal objectivo a melhoria da qualidade de vida e autonomia dos utentes.

Inserido no Centro Comunitário Vila Viva, localizado na Alameda...