A secretaria regional da Educação está a preparar uma solução assente em tele-aulas em parceria com a RTP Madeira, para assegurar o ensino do terceiro período para todos os níveis de ensino durante o tempo em que as escolas estão encerradas por causa da pandemia da Covid-19, anunciou ontem o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, em entrevista à estação pública regional....