Um atum com aproximadamente 60 kg foi furtado de uma embarcação de pesca profissional, que estava atracada no porto do Caniçal.

O caso ocorreu há cerca de uma semana, durante a noite, depois de um dia de pesca ao Largo da Madeira.

O proprietário do barco explicou ao DIÁRIO que chegou ao Caniçal por volta das 23 horas e que, como ia sair para a pesca logo de madrugada, deixou o atum...