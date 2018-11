Uma mulher foi ontem atropelada no Caminho Velho da Marinheira, no Estreito de Câmara de Lobos. O acidente aconteceu às 7h30 quando a vítima se encontrava junto a uns contentores do lixo.

Na sequência do embate a mulher ficou espremida entre a viatura e os contentores do lixo e partiu dois dentes. A vítima queixava-se também de dores na omoplata e, por esse motivo, foi assistida...