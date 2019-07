O resultado final dos dois bustos que prestam homenagem ao Homem e à Mulher Madeirense foi ontem conhecido.

Patentes na entrada do espaço da Atlanticulture, em pleno Fórum Machico, as duas obras de arte desenvolvidas pelo escultor Luís Paixão formam a primeira etapa de um projecto intitulado ‘Alameda do Artista Madeirense’, ideia que mereceu rasgados elogios por parte do presidente...