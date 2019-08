A Câmara Municipal do Funchal (CMF) e o Governo Regional têm interpretações distintas sobre as competências em matéria de licenciamento de aterros na Madeira, mas a verdade é que as diligências feitas pelo DIÁRIO junto dos organismos públicos já conduziu à suspenção preventiva do vazamento das terras da Prebel num terreno situado no vale da ribeira de Santa Luzia, numa zona de leito...