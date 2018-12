Atentado do Governo à autonomia do poder local

O Executivo da Câmara Municipal do Funchal aprova esta semana, em reunião de Câmara, um voto de protesto ao Governo Regional, na sequência da publicação, esta segunda-feira, da Resolução n.º 38/2018/M da Assembleia Legislativa da RAM, que propõe uma alteração ao regime financeiro das autarquias locais. A alteração visa centralizar no GR fontes de receita fiscal como o IRS cobrado na Região, naquilo que se considera “um atentado contra a autonomia do poder local, que é um dos pilares fundamentais em que assenta a organização territorial da República Portuguesa, tal como previsto no número 1 do artigo 6º da Constituição da República Portuguesa”, pode ler-se no voto de protesto, assinado pelo Vice-Presidente, Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro das Finanças no Funchal.

No documento, que será discutido na reunião de Vereação, considera-se que “a proposta de alteração do regime financeiro das Autarquias Locais, falta grosseiramente ao respeito pela autonomia do poder local democrático. É inadmissível que o principal órgão autonómico regional seja utilizado para caucionar a desigualdade financeira do poder local, com o Governo Regional a praticar uma inequívoca incoerência centralizadora, dissonante da inflamada retórica que utiliza habitualmente, na condição de autonomistas em causa própria.”

A Câmara do Funchal entende, assim, manifestar “o seu veemente protesto contra o atentado constitucional inerente a esta proposta, que configura uma tentativa de discriminação do Poder Local nas Regiões Autónomas, num intolerável atestado de menoridade em relação aos seus congéneres do continente português”.

O DIÁRIO sabe que, após a sua aprovação, o voto de protesto será enviado à Assembleia Legislativa da Madeira, à Assembleia Legislativa dos Açores, às Associações de Municípios das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, à Associação Nacional de Municípios, a todos os Grupos Parlamentares e deputados individuais da Assembleia da República, ao Conselho de Ministros e ao Presidente da República.

Posição da CMF está salvaguardada

Na sequência da publicação a 10 de Dezembro da referida resolução da ALRAM, a autarquia do Funchal vem, assim, manifestar uma posição pública dura, citando para o efeito, desde logo, o Artigo 122º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, “que prevê não só a independência das finanças das autarquias locais, mas também que não se prejudique o regime financeiro das mesmas, definido na lei, o qual, no arquipélago, deverá igualar a capitação da Região à média nacional.”

A Câmara Municipal do Funchal alega, igualmente, que a Lei Orgânica 2/2013, que aprova a Lei das Finanças Regionais, “prevê, no seu artigo 66º, a independência das finanças das autarquias locais, consagrando como receitas municipais a participação variável do IRS.”

A autonomia financeira e patrimonial das autarquias locais está, de igual modo, prevista constitucionalmente no artigo 238º da Constituição da República Portuguesa, “que apenas prevê discriminações positivas entre autarquias, sendo materializada pela lei 73/2013, que estabelece, não só o principio da autonomia financeira, mas também o princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais.”

Finalmente, foi o próprio Tribunal Constitucional, no acórdão 499/08, “a não reconhecer o pedido de inconstitucionalidade, requerido pela ALM, aos artigos da Lei das Finanças Locais que versam sobre a ‘Repartição de recursos públicos entre o Estado e os municípios’ e a ‘Participação variável no IRS’, sentenciando que a norma constitucional já assegura expressamente que receitas fiscais cobradas é que as Regiões Autónomas dispõem nos respectivos territórios.”