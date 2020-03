Após o anúncio, no domingo à noite, das novas regras de funcionamento, ao nível do atendimento da Administração Pública, ontem foi dia de operacionalizar toda a situação, no âmbito das medidas de prevenção e recomendações constantes do Plano de Contingência da Região Autónoma da Madeira, para fazer face à pandemia da COVID-19.

“Demos a conhecer aos funcionários as novas regras que...