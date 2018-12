Imagine que está em casa e recebe um telefonema. Do outro lado da ‘linha’ fala alguém em inglês que se identifica como um técnico da Microsoft Portugal e que lhe explica que tem um problema no seu computador que tem de resolver. É assim que as situações de fraude se iniciam e que, sabe o DIÁRIO, têm levado mesmo a algumas queixas na Polícia Judiciária.

Trata-se de um esquema de...