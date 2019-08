Encontrado corpo do homem que caiu ao mar

O corpo do homem de 35 anos que se encontrava desaparecido desde a tarde do passado sábado, no mar do Seixal, foi ontem encontrado a cerca de 500 metros a leste da foz da Ribeira da Janela, no Porto Moniz.

Por volta das 10 horas o cadáver foi avistado por uma equipa da Polícia Marítima, a Oeste do local onde ocorreu o acidente, confirmou ao DIÁRIO o Comandante da Zona Marítima da...