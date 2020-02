A Associação Teatro Experimental do Funchal estreia ‘Alguém terá de morrer’ no dia 7 de Março no Cine-Teatro Santo António, um trabalho para maiores de 12 anos que ficará em cartaz até 19 de Abril. A encenação é de Eduardo Luíz.

‘Alguém terá de morrer’ partiu do texto de Luíz Francisco Rebello, tem dramaturgia de Eduardo Luíz e de Márcia Rodrigues, é um drama existencial com contornos...