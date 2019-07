António Calvário está hoje e amanhã às 21h30 no palco no Centro Cultural John Dos Passos para apresentar com Natalina José e outros cinco artistas o espectáculo ‘Volta a Portugal em Revista’, integrado no projecto ‘Avesso ConVida’. O cantor fez cinema e teatro, é um dos que têm carreira longa em Portugal, tendo sido um verdadeiro ídolo nos anos 60.

O que é esta ‘Volta a Portugal...