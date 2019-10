Um jovem madeirense de 32 anos, natural da freguesia do Curral das Freiras (Câmara de Lobos), foi brutalmente agredido em plena luz do dia, na passada terça-feira, por volta das 17h30, em Inglaterra, mais concretamente na cidade de Eastbourne (Sul do Reino Unido), encontrando-se neste momento internado, em estado de coma, no Royal Sussex County Hospital, em Brighton. O jovem corre...