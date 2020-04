A Associação Living Care revela que dispõe de uma ala para isolamento profilático, com capacidade para 12 quartos individuais, localizada no 4.º andar do bloco A da Unidade de Longa Duração e Manutenção Atalaia.

“Esta ala permite assegurar o isolamento dos utentes que regressem à unidade, após um episódio de internamento hospitalar, ida ao serviço de urgência ou realização de tratamento...