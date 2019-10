A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, assumiu a derrota do seu partido nas legislativas de ontem e anunciou que não se recandidatará no próximo congresso extraordinário, que pediu para ser convocado em breve.

“Assumimos o resultado com humildade democrática”, afirmou Cristas, rodeada pela sua direcção na sede nacional do partido, em Lisboa, numa curta declaração aos jornalistas de...