Pedro Calado deu posse aos novos órgãos sociais da Associação Empresarial do Porto Santo (AEPS), num cerimónia que decorreu, ontem de manhã, no Largo do Pelourinho.

Na ocasião, o vice-presidente do Governo Regional (GR), enalteceu o “grande esforço” despendido pelo executivo madeirense no sentido de reduzir os efeitos socio-económicos provocados pela pandemia de covid-19, nomeadamente...