Constituída em 23 de Abril de 2018 a Associação de Fado da Madeira (AFM) teve sempre como principal objectivo a implementação de aulas de instrumentos para a população madeirense de forma a que a marca ‘Fado Madeira’ continua a crescer qualitativamente.

Esse ‘sonho’ tornou-se realidade, em Dezembro de 2019 com a AFM a contar com toda a logística de forma a arrancar com as aulas...