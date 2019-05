Associação Académica propõe visita guiada e fados

A Associação Académica da Universidade da Madeira (AAUMa) promove dois eventos hoje no âmbito da sua programação cultural. O primeiro é às 11 horas, uma visita à Quinta do Monte Panoramic Gardens integrada na iniciativa ‘Um Mês, Um Tema’. A segunda é às 21 horas no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, o habitual sarau de fados de Coimbra com o grupo Fatum.

