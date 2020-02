650,88 euros é o salário mínimo regional, após a actualização para 2020. No entanto, um em cada quatro (25%) funcionários públicos da Administração Pública Regional da Madeira recebe salários pouco acima do mínimo estabelecido, com aumentos apenas e conforme a inflação, e estando com uma média abaixo dos 700 euros e que, mesmo com outros rendimentos do trabalho (subsídio de alimentação...