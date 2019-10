O acompanhamento de todos as notícias importantes da Região em qualquer parte do Mundo, independentemente da mobilidade do assinante, “é uma coisa muito boa”. Assim esclarece Mário Pinto quando questionado sobre as vantagens do digital.

O português de 65 anos, que é o CEO de uma empresa direccionada para o marketing e publicidade, aponta a assinatura digital como “uma boa opção”...