Assembleia Legislativa cantou na Missa do Parto

Foi a primeira vez que se celebrou uma Missa do Parto, ontem, na capela ao lado da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), um desejo antigo de deputados e de funcionários, contou o presidente da ALM. A cerimónia começou às 8 horas celebrada pelo cónego Fiel de Sousa, e animada pelo grupo de São Roque, ‘Despique Gente Antiga’: “Nasceu de uma ideia minha de aproveitar a capela contígua à Assembleia, que tem vários séculos e está aberta ao público, mas onde não há celebrações. Pedi autorização ao Sr. Bispo do Funchal, que a concedeu. Os funcionários já vinham pedindo há muitos anos e alguns deputados”, explicou José Manuel Rodrigues.

Apesar disso, muitos deputados não marcaram presença. Desde o início estavam, além de José Manuel Rodrigues, os vices-presidentes da ALM, Rubina Leal e Victor Freitas, bem como o social-democrata, Brício Araújo. Mais tarde chegou Mário Pereira do CDS, entre outros. Os funcionários da ALM é que não faltaram: “Como se viu foi maravilhoso, lembrou realmente o Natal, apareceu imensa gente, o grupo São Roque animou e estamos aqui num alegre convívio indiferentes às questões e divergências políticas”, acrescentou o presidente da ALM.

Depois, o grupo seguiu em romaria até ao Café Apolo para um convívio com direito ao tradicional cacau quente e sandes de carne de vinho e alhos: “Não podia faltar no pós Missa do Parto. Como sabemos, o nosso edifício da Alfândega está a celebrar 500 anos, é da altura da Sé Catedral, segundo os historiadores foi construído em 1519. A capela é posterior. A parte religiosa foi extraordinária através da mensagem do cónego Fiel, e temos esta parte agora de amena cavaqueira a antecipar a nossa Festa, como dizemos aqui na Madeira. Sendo a Assembleia a representante de todo o povo da Madeira, esta também é a festa dos madeirenses e dos porto-santenses”.

Sobre Portugal ser um Estado laico, José Manuel Rodrigues afirmou não existir conflito uma vez que “a sociedade não o é”. Para o centrista, “as instituições do Estado têm que reconhecer que há separação de poderes, entre o da Igreja e o executivo” da mesma forma que há entre os poderes executivo, legislativo e o judicial, “mas a sociedade é sobretudo marcada pelos valores do cristianismo”. Por isso, acrescentou, existe o dever “de ter em atenção e corresponder a esse desejo do povo de continuar as suas tradições católicas”.