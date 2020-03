O Governo da República concordou com a todas as condições reivindicadas pela Vice-presidência do Governo Regional e determinou, de forma inédita, serviços mínimos para assegurar as operações de todos os navios de abastecimento às regiões autónomas, apurou o DIÁRIO. Em causa está o transporte de cerca de 1.000 contentores por semana.

A Região conseguiu garantir a operação de descarga...