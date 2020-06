A Polícia de Segurança Pública está a investigar um assalto numa habitação pertencente a um emigrante ausente no estrangeiro e do qual resultou no furto de uma avultada quantia em dinheiro para além de artigos em ouro.

O crime foi reportado às autoridades no início desta semana por um familiar a quem foi confiada a chave e a manutenção do apartamento, pertencente a um madeirense...