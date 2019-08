Assaltaram bar e levaram dinheiro do fundo de caixa

Um snack-bar localizado na Rua Carlos Azevedo Menezes, em Santa Maria Maior, foi assaltado por desconhecidos na madrugada do último sábado. Os ladrões terão levado o dinheiro que havia no fundo de caixa e colocaram-se em fuga para parte incerta, deixando as portas do estabelecimento abertas.

Segundo o DIÁRIO apurou, o furto ocorreu por volta da 1 hora da madrugada e terá sido detectado...