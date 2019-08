As riscas da identidade no vestir

Ao longo de seis séculos de história, povoamento e vivências, os madeirenses foram criando uma identidade própria, que se revela, também, na sua forma de vestir. Muitas vezes um espelho da classe social ou das posses de uma família, as vestimentas adapta(va)m-se às circunstâncias do quotidiano, entre o trabalho diário no campo e a ida à missa domingueira.

