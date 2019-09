Na proa da comida de partilha

A ideia de comida partilha surge na Taberna do Capitão porque a bordo dos barcos, normalmente, os marinheiros partilhavam os víveres. Neste espaço gastronómico, localizado na porta 135 da Rua da Alfândega, no Beco do Açúcar, a ideia é precisamente repartir e pensar em todos os clientes como marinheiros ou pessoas que estão a bordo de um barco onde poderão querer fazer uma viagem...