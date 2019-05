Norberto Lobo é um dos artistas que actuam este sábado, no Complexo Balnear da Barreirinha, no arraial de praia Aleste, festival que arranca às 15 horas e prolonga-se até às 2 da madrugada. O certame arranca já hoje com o evento ‘Poncha Puxa Poncha’, numa temática que fará os festivaleiros provarem a bebida regional em modo ‘procissão’ até chegarem ao Largo do Socorro, local onde...