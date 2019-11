As muitas vidas do Palácio

O Palácio de São Lourenço é uma das mais importantes construções do Funchal, engloba a fortaleza mandada erguer no século XVI, e o palácio propriamente dito. É ainda hoje mantido e considerado um dos ícones da paisagem funchalense, a par de ser desde 1943 Monumento Nacional. Lá está a residência oficial do Representante da República para a Madeira e uma das frentes da Zona Militar...