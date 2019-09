As linhas que coseram a moda de autor

A Madeira acompanhou desde cedo os estilos e as tendências internacionais. Quem tinha poder de compra trazia as peças do estrangeiro ou comprava nas poucas lojas que iam surgindo no Funchal. Os restantes recorriam às costureiras à procura de um modelo igual ao das revistas.

Assim aconteceu durante séculos até aos anos 80, altura em que surgiam na Região os primeiros designers de...