‘As filhas de Abril’ em exibição no John Dos Passos

O cinema de Michel Franco tem conquistado espaço em festivais internacionais de referência como é o caso do Festival de Cannes. Um dos trabalhos do realizador e produtor mexicano é ‘Las Hijas de Abril’, ‘As filhas de Abril’ em português, uma longa-metragem que pode ver hoje no Encontro com o Cinema, às 21h30, no Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol. Com este trabalho...