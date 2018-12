Os madeirenses nunca pagaram tantos impostos como vão pagar em 2019? MENTIRA

O líder parlamentar do PS, Victor Freitas, afirmou que os madeirenses nunca pagaram tantos impostos como o Governo Regional prevê arrecadar em 2019. No entanto, os dados mostram uma realidade diferente. No Orçamento do próximo ano há uma previsão de receita fiscal de 885 milhões de euros. Ora num passado...