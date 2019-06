Árvore e corpo explorados por Paulo BEJu

Imagine que a Galeria Marca de Água é uma árvore. É esse o exercício proposto por Paulo Sérgio BEJu, que ocupa os três andares do número 119 da rua da Carreira com a exposição ‘opapeldasárvores’, dividindo-os em raiz, tronco e copa. A mostra individual com 61 trabalhos inaugura hoje pelas 18h30.

Esta árvore construída pelas mãos de Paulo Sérgio BEJu tem troncos, galhos, folhas, pássaros,...