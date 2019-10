Em Aveiro viver-se-á, neste domingo, com a presença do Marítimo, o regresso do Beira-Mar aos palcos maiores do futebol português. “É o regresso aos grandes jogos contra uma das melhores equipas do futebol nacional”, admitiu Afonso Miranda, vice-presidente do clube aveirense.

O dirigente beiramaranense acredita que o Beira-Mar “pode fazer um brilharete”. “Vamos jogar com respeito,...