Artistas madeirenses animam África do Sul

Daniel Caires, Miro Freitas e o Buzico continuam na África do Sul para animar a Festa da Nossa Senhora de Fátima. Depois da actuação de ontem, em Bedfordview (Del Forno), os artistas madeirenses animam hoje a cidade Klerksdorp (NW Portuguese Club). No dia 13 de Outubro, as actuações serão em Welkom St. Dominic’s Catholic Church e, no dia 20 de Outubro, em Rustenburg (Most Holy Redeemer...