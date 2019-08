Artistas madeirenses actuam no Canadá

Os artistas João Luís Mendonça e Heliodoro Jardim participam, nos dias 17 e 18 de Agosto, na Festa em Honra de Nossa Senhora do Monte, que se realiza no Madeira Park, no Canadá.

O cantor João Luís Mendonça leva na bagagem as canções ‘Nossa Senhora do Monte’, ‘Padroeira da Madeira’ e ‘O Nosso Vinho Madeira’, entre outros temas originais. Recorde-se que esta é a terceira vez que o...