Diversos artistas das mais diversas expressões vão juntar-se, mensalmente, na Fortaleza do Pico, no Funchal, para dar corpo à Feira ‘Arte em Socorro’. A primeira iniciativa está agendada para o dia 5 de Outubro, a partir das 16 horas, repetindo-se no primeiro sábado de cada mês.

No fundo, esta será uma das formas utilizadas pelos diversos artistas para contestar o ‘mainstream’ estabelecido,...