Um momento de reflexão sobre o artista e a linguagem é o que pretende promover o Laboratório Experimental de Arte Intermédia (LEAI) com as propostas para os dias 30 e 31 próximos. No primeiro dia oferece o simpósio ‘Pontes e Caminhos da Música Contemporânea’, iniciativa a decorrer no Teatro Municipal Baltazar Dias que vai contar com a presença, entre outros, do compositor Luís Tinoco....