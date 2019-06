O Marítimo arranca para a temporada 2019/20 nesta segunda-feira, ainda com algumas dúvidas e algumas indefinições. Até agora a SAD anunciou a contratação do central sérvio Dejan Kerkez, do médio caramonês Frank Bambock e do extremo luso-angolano Erivaldo. Para além do médio brasileiro Jhon Clein, que chega do CSA.

Com a saída confirmada de Joel Tagueu e da anunciada saída de Rodrigo...