Arranque com ventos da Madeira

“O sector das viagens continua absolutamente virado de pernas para o ar, no que à gestão da segurança dos consumidores se refere” começou por dizer Pedro Costa Ferreira, dirigindo-se à nova secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que também esteve presente na sessão de abertura, ontem, do 45.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) que acontece no Funchal até 17 de Novembro.

Para Pedro Costa Ferreira, é urgente trazer o Turismo para o epicentro da economia do país, mas envolvendo a sociedade portuguesa, distribuindo benefícios por todos. E foi mesmo este apelo que fez a Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, presente na plateia: “revela que estamos dispostos a trabalhar num movimento que tem de integrar todos e que tem também de exigir de todos”. Mas não foi o único. O presidente da APAVT aproveitou a oportunidade para revelar à representante do Governo da República quais os pontos a desenvolver para estimular o crescimento económico no sector.

Aeroportos

Para Pedro Costa Ferreira, os problemas do aeroportos são “tanto de engenharia, como da política turística”. O presidente da APAVT falou dos problemas de e os de inoperacionalidade no Aeroporto da Madeira, ““que vem matando a confiança dos players e afastando lenta, mas inexoravelmente os aviões da pista em que to dos aterrámos nos últimos dias. Disse Pedro Costa Ferreira: “Nos últimos anos os ventos não se alteraram, a tecnologia de gestão da aproximação das aeronaves melhorou e a tecnologia a bordo dos aviões igualmente se aperfeiçoou. Só piorou o número de aproximações à pista autorizadas, o que, face ao quadro descrito, é simplesmente inimaginável e portador de prejuízos incalculáveis. Os problemas aeroportuários são tanto da engenharia, como da política turística. E não é um problema de Lisboa, é de todo um país, país que certamente gostaria de ver, nesta legislatura, uma perfeita interacção entre as tutelas do turismo e dos transportes, já que, uma vez mais, não podemos ter os dois temas debaixo da mesma tutela”, disse ainda.

O responsável mencionou ainda os problemas de sazonalidade não resolvidos no do Algarve e puxou o tema do Aeroporto do Montijo, que diz não saber se será a melhor opção para responder ao problema de crescimento do ‘hub’ de Lisboa.

Fundo para passageiros

Pedro Costa Ferreira falou da criação de um Fundo de Protecção aos Viajantes, mas direccionado à falência das companhias aéreas, similar ao que já existe para agências de viagens e operadores turísticos – que neste momento já chegou aos seis milhões e meio de euros e que permite gerir imprevistos: “Ao invés, mantém-se teimosamente por regular todo o espaço relacionado com a falência das companhias aéreas. E contudo, temos que temer muito mais a falência de uma companhia do que qualquer outro incidentes nas viagens dos nossos turistas. Nos últimos dois anos faliram 36 companhias aéreas”. O responsável adiantou que este problema não vai parar por aqui, quer pela agressividade das apostas comerciais, quer pelas estratégias de venda de rotas aéreas a destinos fragilizados e incapazes de atraírem procura de outra forma”. Pedro Costa Ferreira acrescentou: “Senhora secretária de Estado, temos discutido este assunto com profundidade, tanto na ECTAA, a confederação europeia das agências de viagens, como em Portugal, onde desenvolvemos um trabalho conjunto com o anterior secretário de Estado das Comunidades e com a DECO, com o objectivo de criação de um Fundo de Protecção dos Viajantes, que englobe a falência das companhias aéreas. A segurança do mercado exige que este assunto veja a luz do dia durante esta legislatura”, reforçou.

Mobilidade

Outro dos constrangimentos apontado pelo presidente da APAV tem a ver com a mobilidade turística nas grandes cidades: “Sendo certo que temos de gerir a pressão turística, em nome da qualidade do turismo e do bem-estar das populações, não é menos verdade que medidas avulsas contra os operadores turísticos não resolverão o problema”. Como exemplo, lembrou o limite de acesso de autocarros turísticos ao centro da cidade de Lisboa.

Impostos

Manter o IVA a 23% para o turismo em geral, incluindo o turismo de negócios (MI) que continua a ser “fustigado pela desigualdade fiscal que persiste, relativamente ao nosso mais directo competidor, a vizinha Espanha; e que persistindo mantém uma série de eventos de igual valor acrescentado, 23% mais baratos em Espanha, do que em Portugal”. Pedro Costa Ferreira releva que o MI tem uma importância extrema para o país.

Companhias aéreas

Quanto à TAP, Pedro Costa Ferreira destaca que, “ao contrário da SATA”, esta “tem feito um percurso interessante e louvável de crescimento, de inovação técnica e de meritória procura de novos mercados”, mas que “uma e uma vez mais, não entrega resultados financeiros. Se o ano passado se esperava que o prejuízo fosse não recorrente, este ano o primeiro semestre deixa antever um agravamento do resultado final, mesmo em momento de crescimento da operação”.

Pedro Costa Ferreira referiu também o novo modelo de distribuição que a TAP vai adoptar e sobre o qual já fez saber as agências de viagens: “As linhas vermelhas que a APAVT, pela sua própria natureza, não poderá deixar que sejam ultrapassadas”, desde logo e “em primeiríssimo lugar, a questão da equidade no mercado, da igualdade de oportunidades para todos os agentes, da liberdade de escolha do consumidor. Se é verdade que já efectuámos imensos progressos, fruto do diálogo intenso que temos mantido com a companhia aérea, também não é menos verdade que mantemos dúvidas importantes e aspectos que nos parecem ter, ainda, que ser corrigidos. Defenderemos sempre a igualdade de acesso ao mercado, bem como defenderemos sempre que esta igualdade de acesso tem de acontecer no mesmo momento para todos”, concluiu.

Desafios da República

Melhorar as infraestruturas existentes, aumentar a estadia média dos turistas e capacitar as empresas para que estas possam investir. A recente secretária de Estado do Turismo revelou os desafios da próxima legislatura, ontem, durante a abertura do 45.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) que acontece no Funchal até 17 de Novembro.

Para Rita Marques, as infraestruturas são a “porta de entrada de Portugal” e precisam de “melhoria continua”, independentemente de serem aeroportuárias, marítimas ou rodoviárias. A secretária de Estado defende que tantos os agentes que gerem essas infraestruturas como os operadores que as utilizam devem ser estimulados. Além disso, falou também sobre os operadores aéreos que precisam de diversificar rotas e incentivar os turistas a viajarem para Portugal. Ou seja, gerir bem os recursos humanos por um lado, e “trazer mais hóspedes para Portugal”, por outro. Rita Marques reconhece, porém, que este é um trabalho complexo e que envolve os vários players do sector.

O desafio seguinte da legislatura da nova secretária de Estado tem a ver com o aumento da estadia média dos turistas – que actualmente está entre os dois e os sete dias. Para isso, é necessário valorizar a oferta, já que o país tem muito para visitar. Alojamento e cultura foram as áreas destacadas, também para descentralizar o turismo para fora das grandes cidades. Um sistema fiscal mais adequado, que não sufoque as empresas, foi outro tema puxado. O objectivo é capacitar as empresas para poderem investir mais.

Para o fim, Rita Marques deixou para falar sobre as pessoas: “Fala-se da qualidade dos recursos humanos, da capacitação dos mesmos, dos jovens, dos menos jovens e da valorização das carreiras, mas a quantidade também é importante, temos de atrair jovens para estas profissões, capacitando em paralelo os que já estão connosco e capacitando os empresários que trabalham com os respectivos recursos diariamente”.

A governante revelou também que até Agosto deste ano o país registou uma crescimento “assinalável” no número de hóspedes (18 milhões), cerca de 7%. Portugal conta actualmente com “três grandes mercados emissores”: os EUA, Espanha e Brasil, que crescem a dois dígitos. Mas como nem todas as regiões do país registam estes aumentos, Rita Marques diz: “Não podemos ficar contentes com estes resultados”. A nova secretária de Estado do Turismo afirmou ainda que a inovação é bem-vinda, mas no turismo “o calor humano fará sempre a diferença”, já que é um negócio das vivências e das emoções”.

Região

Miguel Albuquerque sublinhou que o crescimento económico consecutivo da Região há 74 meses não se deve ao Governo, mas ao esforço de investimento de vários players. Dirigindo-se à recente secretária de Estado do Turismo, Miguel Albuquerque disse estar disponível para cooperar com “os serviços que tutela”. Sobre o turismo na Região, lembrou a estratégia de diversificação de mercados emissores de turistas, como o dos Estados Unidos e até das Canárias para atrair novos turistas, e falou sobre a aposta continua nos mercado tradicionais para contrariar a tendência de decréscimo do turismo na Madeira.

Para tal, falou das novas tendências do sector, entre elas “a questão ambiental”. Daí que defenda que oferecer serviços sustentáveis e promover actividades compatíveis com essa preservação - como canyonig, outros desportos de natureza ou avistamento de cetáceos e mergulho - é um passo importante da estratégia. Isto porque, reforçou Albuquerque, há “uma propensão das novas gerações para um turismo mais activo, mais moderno”.