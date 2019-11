Arrancou a 7.ª edição do Sitestar.pt

A DECO e a PT promovem a 7.ª edição do Sitestar.pt, uma iniciativa nacional que desafia a comunidade educativa à criação de espaços digitais criativos e inovadores com conteúdos em português e com domínio.pt, durante o ano lectivo de 2019/2020. Mais do que um apelo à criatividade e ao empreendedorismo, o desafio Sitestar.pt convida a comunidade a desenvolver conteúdos relevantes...