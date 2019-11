Arrancaram obras na estrada onde aconteceu acidente do Caniço

Começaram as obras na Estrada Ponta da Oliveira, no Caniço, onde ocorreu o acidente com o autocarro de turismo. Isto depois de terem sido resolvidos todos os entraves burocráticos que estavam a obstaculizar o seu arranque.

Com as obras já em curso, a previsão da Câmara Municipal de Santa Cruz é de que as mesmas estejam concluídas em menos de três meses.

Inserida num projecto que...