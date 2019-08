Arraial de regresso ao Monte

As barraquinhas de vendas de comes e bebes já estão no Monte desde 5 de Agosto, dia em que começaram as Novenas. Mas é só a partir de amanhã que a festa se completa, quando se instalarem todos os ´stands´, incluindo os 12 ‘pequenos balcões’ para venda de brinquedos, bijuterias e outros, e que vão totalizar as 36 espaços sorteados, e leiloados, pela Câmara Municipal do Funchal em 2019, e destinados aos comerciantes. Apesar de nos dias de Novenas a animação subir ao coreto do Largo da Fonte com vários artistas e bandas [ver caixa à direita para programa de hoje], é também a partir de amanhã, dia de maior afluência no arraial antes do feriado de 15 de Agosto, que a música enche a Festa da Senhora do Monte.

14 de Agosto, Arraial

As ‘janelas’ das barraquinhas abrem-se logo pela manhã, mas é a partir das 19h30 no Adro da Igreja, que o programa de festas começa em peso, com a Marcha do Monte pela Casa do Povo do Monte. Logo depois, às 20 horas, sobe ao palco em frente à Igreja do Monte a Banda Municipal do Funchal ‘Os Artistas’. Passados 30 minutos, pelas 20h30, é altura de recitar o terço, antes da Missa Vespertina Solene, marcada para as 21 horas.

Às 22h15, terminada a cerimónia religiosa, a Banda Municipal do Funchal ‘Os Artistas’ volta a actuar, seguida pelo Grupo Folclórico vindo da Eslováquica, ‘Folklore Emsembre Makovica’, e pelo Rancho Folclórico e Recreativo Club Bonjardim, pelas 22h30.

Pouco depois, às 23 horas, mas desta vez no coreto do Largo da Fonte, é a vez da Tuna Universitária da UMa, TUMa, começar a dar música. E à mesma hora, começa o Madeira Despique no Largo das Babosas, onde a Junta de Freguesia do Monte também criou um ponto de actuação a pedido dos locais. Para aqueles que preferirem ficar no Adro da Igreja, a Banda Municipal do Funchal ‘Os Artistas’ volta a subir ao palco a partir das 23h30. Isto, até às 00 horas, altura em que cedem o palco ao Grupo de Música Tradicional Pedro Gonçalves. Pouco depois, a partir das 00h30, a festa volta ao coreto do Largo da Fonte, com ‘Entrefoles’, até às 1 horas, momento em que as Concertinas da Ribeira Brava ocupam o coreto. É também às 1 horas que o Largo das Babosas volta a receber animação, desta vez com Buzico. Às 2 horas, os ‘Entrefoles’ actuam neste espaço, e às 2h30, é a vez de Avelino & Daniel.

Entretanto, a animação continua no Largo da Fonte, pelas 2 horas com o Grupo de Música Tradicional Pedro Gonçalves, mesmo antes de nova actuação do Buzico, desta vez no coreto, pelas 3 horas. O encerramento das actuações está marcado para as 4 horas, no Largo das Babosas.

15 de Agosto, Dia da Festa

A Missa do Romeiro está marcada para as 8 horas na Igreja do Monte. Às 9h45 será recitado o terço, antes da Missa Solene presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

A animação musical começa às 10 horas, no Adro da Igreja, com a Banda Municipal do Funchal ‘Os Artistas’, que volta a actuar às 14 horas, no mesmo local.

Entretanto, às 13h30, é no Largo das Babosas que há música, oferecida pelo Grupo Folclórico Alma Guarany, do Paraguai, e pelo Grupo Folclórico Fundacion Cultural Nuestra Tierra, da Colômbia - que às 15 horas passam para o palco do Adro da Igreja para novos concertos. A animação continua a partir das 16 horas no Largo da Fonte, com o grupo Musical Xarabanda, até às 17 horas, altura em que as actuações chegam ao fim.