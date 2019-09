Armazém à venda 5 anos após insolvência

Os armazéns da ‘Leça & Fernandes’, empresa que durante quatro décadas representou na Madeira marcas automóveis como a Mitsubishi ou a Rover, foram ontem colocados à venda no site de leilões da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, com um preço de abertura de 492 mil euros.

O imóvel, localizado na Estrada do Aeroporto, na descida da Azenha (Caniço), pode ser licitado até 1 de Novembro, através do site www.e-leiloes.pt

Esta venda surge na sequência do processo de insolvência da ‘Leça & Fernandes’, que a própria sociedade apresentou no tribunal de Santa Cruz há cerca de cinco anos. Só o Banif reclamava mais de 600 mil euros à empresa.

A concessionária automóvel, que em tempos assumiu uma posição forte no mercado regional, fechou as portas em meados de 2014 e deixou no desemprego cerca de três dezenas de trabalhadores. M. F. L.