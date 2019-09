Arrancou ontem, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), o julgamento de uma alegada rede de tráfico de estupefacientes. Poucos dos 24 arguidos quiseram falar perante o colectivo de juízes presidido por Filipe Câmara e com os que o fizeram a apresentarem versões que os afastam dos 30 quilos de haxixe apreendidos pela PJ e PSP.

Por exemplo, os elementos de uma família...