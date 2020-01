É a concretização do que já se previa. Só o momento foi mais cedo do que se poderia julgar. A coligação de Governo entre o PSD e o CDS está a sofrer um forte abalo, devido às divergências profundas no sector da saúde. O processo está, igualmente, a destruir o CDS, havendo já desvinculações do partido e outras pessoas a manifestarem a intenção de também o fazerem.

O facto mais próximo,...