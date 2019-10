Ar que se respira nos autocarros públicos é de boa qualidade

A qualidade do ar condicionado de uso colectivo nos transportes públicos madeirenses é de boa qualidade e as empresas Horários do Funchal, SAM e Rodoeste têm neste momento os respectivos autocarros certificados.

Este é o resultado de um desafio que foi lançado pela empresa Forma+, do Grupo Pneuimpex, a estas três empresas de transportes colectivos de passageiros na ilha da Madeira,...