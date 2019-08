“Aqui há tempo para conversar com os locais e isso faz-me bem”

O músico e compositor português Orlando Santos está na Madeira, em residência artística. A convite de Fábio Afonso, proprietário do Maktub, o artista vai debruçar-se em várias actuações ao longo do mês de Agosto por vários pontos da ilha, inclusive no Porto Santo, trazendo até à Região o soul, reggae e ‘surf music’.

