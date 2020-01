A possibilidade de contactar com a natureza através da arte é a proposta do Atelier Sente a Natureza, orientado por Cristina Perneta, ontem com mais uma edição nos Armazéns do Mercado, integrado na 4.ª edição do Market in The City.

Embora o workshop de ontem não se tenha realizado no meio da natureza, foi para ela que remeteu, com as suas tintas criadas a partir de rochas e pigmentos...